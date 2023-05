Fiorello e il 1° maggio. «Lavoro? Ho lasciato il posto a tempo indeterminato per la sorte. La fortuna aiuta il talento»

di Redazione web

Fiorello mentre fa colazione al bar, come sempre prima della diretta di Viva Rai2 in un video racconta le sue esperienze di lavoro, prima di essere diventato il personaggio di successo che è oggi. «Guai a chi dice, tu non puoi parlare di lavoro perché sei ricco. Io so cosa sono le famose 6 ore e 40 del contratto sindacale, le ferie pagate, non pagate, io ho avuto contratti di consulenza, stagionale ed anche a tempo indeterminato che poi ho mollato perché ho tentato la sorte» racconta Rosario Fiorello il primo maggio alle persone che sono vicine a lui nel bar, ma in realtà rivolgendosi a tutti coloro che lo seguono e stimano il suo percorso di crescita professionale e la sua bravura.

Talento e fortuna

Un discorso quello di Fiorello, che nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori, il primo maggio, assume ancora maggiore significato, perché lascio spazio anche ad una riflessione sul talento e la fortuna che aiuta il talento. «Oggi si guarda solo il prodotto finale, soprattutto i leoni da tastiera del web, che dicono beato te....io sono arrivato qui facendo un cammino che non sempre è stato facile, sono stato anche fortunato, devo dirlo perché molti non ce l'hanno fatta» aggiunge Fiorello, riferendosi alle difficoltà del mondo dello spettacolo, dove non tutti coloro che ambiscono a vivere del loro talento artistico, poi possono realmente farlo.

Carattere aiuta

« Ma la fortuna va aiutata, c'è tanta gente di talento, anche il triplo del mio che non è arrivata, perché ci vogliono anche il carisma naturale, la personalità».

