Springsteen, Spielberg e Obama a cena insieme: la reunion (a sorpresa) a Barcellona

Mette una sera a cena Barack Obama, Bruce Springsteen e Steven Spielberg. Il trio eccezionale ha cenato in un elegante ristorante di Barcellona, in occasione del concerto del boss, a cui ovviamente erano invitati anche i suoi stretti amici, il regista e l'ex presidente americano, entrambi con consorti al seguito.

Il boss in Spagna

Una bella foto quella scattata al ristorante Amar Barcelona, ovviamente premiato dalla prestigiosa guida Michelin e orgogliosamente postata sui social. Springsteen, infatti, è volato in Spagna per esibirsi allo stadio Olimpico della città spagnola, dove non suonava dal 2016.

Amici insieme

Grande amicizia tra i tre dem: Bruce Springsteen e Obama hanno realizzato un podcast insieme chiamato "Renegades: Born in the USA", mentre Spielberg e Springsteen sono amici di vecchia data, con tanto di vacanze trascorse insieme.

