Michael J Fox, paura per il Parkinson: «Non arriverò a 80 anni»

Michael J Fox ed il suo grande coraggio di mostrarsi per quello che è. L'attore, oggi 61enne, si è messo a nudo nel film Still, in uscita su Apple il 12 maggio, ma in esclusiva per l'emittente americana Cbs ha rilasciato un'intervista in cui parla, ancora una volta, della convivenza con il Parkinson, che lo colpì all'apice del successo, quando aveva solo 29 anni.

Condizioni difficili

Nella clip della Cbs che anticipa lo speciale in onda domenica 30 aprile su Cbs Sunday Morning, l'attore di Ritorno al Futuro confessa che il suo stato di salute sta peggiorando. «Non si muore di Parkinson, si muore con il Parkinson. Non arriverò a 80 anni» rivela Fox, che da anni sostiene una fondazione che porta il suo nome per cercare cure e terapie possibili.

Intervista choc

Se si ha il coraggio di guardare l'intervista, l'impatto è molto forte. L'attore, oggi fatica a restare fermo anche solo per parlare, la parola stessa viene detta con difficoltà; è il progredire della malattia neurologica con cui convive da oltre 30 anni. «Sta bussando alla porta, sarò franco, sta diventando sempre più difficile, ogni giorno è più difficile, purtroppo è così». Recentemente l'attore ha dovuto sottoporso ad un delicato intervento alla spina dorsale per rimuovere un tumore benigno che gli creava problemi alla deambulazione ed altre severe difficoltà.

Ottimista nonostante tutto

Nonostante le difficoltà quotidiane della sua condizione Fox non perde il suo grande ottimismo, anche grazie alla sua fondazione, che ha consentito di identificare un marcatore biogenetico che potrebbe portare ad una diagnosi precoce. «Non avrei avuto il resto della mia vita se non fosse stato per le tante cose che, Tracy (la moglie, ndr) prima di tutte, mi sono successe. E anche se sembra innaturale, ancora oggi, se riesco a trovare una piccola cosa per cui essere grato, posso essere ottimista».

