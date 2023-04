Michael J. Fox: «Il mio rimpianto più grande? Avere rifiutato il ruolo da protagonista in Ghost»

di Redazione web

Michael J. Fox, celebre attore hollywoodiano sta per vedere finalmente sbarcare sul piccolo schermo il suo documentario intitolato "Still. La storia di Michael J. Fox", che racconta la sua vita, e che sarà disponibile dal 12 maggio prossimo su Apple Tv. Il protagonista della saga di "Ritorno al Futuro" è stato intervistato da La Repubblica e ha raccontato come convive ormai da anni con la sua malattia, il Parkinson, e quale sia stato il rimpianto più grande per quanto riguarda la sua vita professionale.

L'intervista di Michael J. Fox

A Il Venerdì di Repubblica, Michael J. Fox ha raccontato: «Un rimpianto? Aver detto di no al ruolo di Sam Wheat, in Ghost, che grazie al mio rifiuto andò a Patrick Swayze, nessuno avrebbe mai potuto farlo come lui. Non tutti i mali vengono per nuocere. Io, comunque, avevo un sorriso sardonico da figlio di p*** e ho avuto un paio di ruoli abbastanza decenti. Tutto andava a gonfie vele, quando sul set ho notato che mi tremavano le dita… Via a fare esami e prelievi, alla fine mi hanno diagnosticato il morbo di Parkinson, malattia che colpisce il cervello e provoca problemi come tremore e rigidità che non possono fare altro che peggiorare nel tempo. Come ho reagito? Avevo solo 29 anni e non essendoci alcuna cura, per sette anni ho cercato di convivere con questa malattia, soprattutto cercando rimedio ai miei problemi, per esempio limitandomi a tenere qualsiasi oggetto con la mano dove non avevo tremolii; e venendo seguito ovunque da Tracy, a cui devo tutto nella vita».

Michael J. Fox e il Parkinson

A Michael J. Fox è stato diagnosticato il Parkinson quando aveva 29 anni e da quel momento in poi, la sua vita è cambiata ma l'attore non si è mai arreso alla malattia: «Non mollerò mai, sarò bastardo fino in fondo. Non voglio raccontare la storia di uno sfigato triste e malato».

