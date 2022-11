Michael J Fox, Oscar per la ricerca contro il Parkinson: standing ovation per l'attore di Ritorno al Futuro

Michael J Fox, attore che ha incantato il pubblico con la saga di fantascienza "Ritorno al futuro", ha ricevuto in occasione dei Governor awards di Los Angeles il Jean Hersholt Humanitarian, un Oscar onorario che premia l’attività benefica dell'attore, che negli anni ha raccolto oltre 1.5 miliardi di dollari con la sua fondazione per la ricerca contro il morbo di Parkinson.

Si è svolta sabato la tredicesima cerimonia dei Governors Awards, gala durante il quale vengono consegnati gli Oscar alla carriera. «Mi state facendo venire i brividi», ha detto l’interprete di Marty McFly, ironicamente, durante la standing ovation del pubblico presente in sala.

L'attore canadese convive da anni con la malattia di cui ha iniziato a soffrire da giovane all'apice della sua carriera cinematografica e televisiva. Fox rese pubblica la sua condizione nel 1998 e creò una fondazione per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica per combattere il Parkinson.

