Alessia Marcuzzi posta un video in cui un gruppo di orsi attraversa la strada: «Al parco di Yellowstone tutti si fermano»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi scrive un post in difesa degli orsi, pubblicando un video dal parco di Yellowstone, negli Stati Uniti, entrando nel dibattito sulla gestione degli orsi nel nostro paese, dopo la tragedia di Andrea Papi. E la conduttrice tv, scrive su Instagram, corredando il post con un filmato in cui mamma orsa ed i suoi cuccioli attraversano la strada, mentre il traffico delle auto si ferma.

Turista infastidisce un elefante selvaggio: caricata con la probiscide e lanciata via, il video choc

In difesa degli orsi

«Con questo post non voglio far passare la morte di Andrea Papi in secondo piano e non possiamo paragonare il parco naturale di Yellowstone con i boschi limitrofi ai paesi in Trentino, ma voglio far capire che con una buona gestione e spiegazione di come poter convivere con questi animali ( che ricordiamoci sono i proprietari del bosco piu’ di noi!) forse si poteva evitare quella tragedia» scrive Marcuzzi nel post, riportando tra virgolette anche un commento del padre del runner ucciso.

«Le vendette simboliche non ci interessano, la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un’orsa. Ucciderla non significa fare giustizia».

Commenti polemici

Dopo la tragedia del 6 aprile scorso, in cui il runner Andrea Papi è stato ucciso dall'orso JJ4 tra i boschi di Caldes, in provincia di Trento, il dibattito sulla sua uccisione è acceso e divide gli animi. E così avviene anche su Instagram, dopo il post di Alessia Marcuzzi. Dall'account di Lav Italia, condivisione delle parole della conduttrice: «È importantissimo far sentire la nostra voce per salvare la vita di mamma orsa JJ4 e degli altri orsi del Trentino».

Ma c’è chi la pensa diversamente. «Appunto, è un parco naturale, non ci sono borghi e paesi e la gente va apposta per vedere e fotografare, un altro conto è trovarseli nel giardino di casa o su una pista ciclabile. Non diciamo cavolate».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA