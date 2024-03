Fiorello: «Il Codacons chiede scusa a Fedez? Allora la pace tra Russia e Ucraina è possibile»

di Redazione web

Marzo inizia col sorriso: la squadra di 'VivaRai2!' capitanata da Fiorello, insieme a Biggio, Casciari e a tutto il cast, tiene compagnia agli italiani collegati da casa e al pubblico presente al Foro Italico. All’ordine del giorno: tanta ironia e la musica dal vivo dei Negramaro.

Si apre la puntata con una simpatica gag tra Fiorello e Biggio; il glass che si accende in maniera inaspettata e, come per magia, risuona l’indimenticabile sigla della comedy americana 'Happy Days'. Si festeggiano così i 50 anni della sitcom: «Ecco il perché di tutta questa pantomima! Il Tg1 ci ha bruciato sul tempo col servizio su Ron Howard, oggi diventato un regista affermatissimo - continua con un meritato elogio al fantastico team del glass – Ma chi siamo, la Compagnia della Rancia? Faremo il musical di 'VivaRai2!'».

