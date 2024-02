Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Rottura con Fedez una finta? Tutte c***ate». L'appello a Myrta Merlino sul "cornino"

Non accennano a placarsi le voci, i botta e risposta, le indiscrezioni e gli strascichi del pandoro gate, quello che ha messo a rischio la carriera e la repuntazione di Chiara Ferragni, che he fino a oggi sembrava vivere in un Olimpo irraggiungibile da ogni tempesta. Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, le ha chiesto delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez.