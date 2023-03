Fabrizio Frizzi, cinque anni fa moriva il popolare conduttore della Rai: «Ci manchi»

di Redazione web

Cinque anni fa moriva il conduttore tra i più amati della tv italiana: Fabrizio Frizzi, gentiluomo della televisione, stimato da tanti colleghi, punto di riferimento per i giovani alle prime armi televisive, ma soprattutto benvoluto da milioni di spettatori, se ne andava da questa terra. Era il 26 marzo del 2018, e Frizzi lasciava Carlotta Mantovan, sua compagna all'epoca del decesso e la figlia Stella, poco più che 4enne.

Il ricordo Rai

Nel 2018, la Rai ha intitolato a lui gli Studi televisivi Dear, nel quartiere nomentano di Roma, rinominati Studi televisivi Fabrizio Frizzi, come segno di affetto e di riconoscimento per la sua lunga carriera nella tv di stato.

A 5 anni di distanza è ancora tanta, la nostalgia per l'indimenticato conduttore di programmi cult come Scommetiamo che..?, per tanti anni presentatore delle serate di Miss Italia, dove conobbe il suo ultimo amore.

Una vita ricca

Nel gennaio del 2018, Fabrizio Frizzi in un'intervista al Corriere della sera, (l'ultima) in occasione del suo 60° compleanno, festeggiato il 5 febbraio raccontava il suo lungo percorso di recupero dopo essere stato colpito dall'ischemia, pochi mesi prima.

Frizzi è stato legato per molto tempo anche a RIta Dalla Chiesa, di cui rimase amico anche dopo la separazione, ed è ricordato anche da tanti bimbi per la voce del cowboy Woody di Toy Story.

Amante dello sport, in particolare del basket, tanto che per più di 15 anni, infatti, Frizzi è stato presidente della nazionale artisti di pallacanestro, uno sport che amava molto.

