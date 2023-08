Fabio Fazio torna sui social: «Ci hanno restituito i marchi ma abbiamo perso follower e contenuti»

di Redazione Web

Non è stato un divorzio facilissimo quello di Fabio Fazio e la Rai. Tra le tantissime novità dei palinsesti televisivi, l'addio di Che tempo che fa, che trasloca da Rai 3 al Nove è stato uno degli argomenti più discussi. Nelle ultime ore, Fabio Fazio ha dato un annuncio importante attraverso il profilo Instagram del programma. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Fabio Fazio attacca la Rai per il caso dei social di 'Che tempo che fa': «Oscurati senza ragione, devono restituirli»

Che Tempo Che Fa, la Rai si appropria dei profili social e li chiude: «È nostra proprietà»

«Benvenuti e ben ritrovati sui nostri social - ha sottolineato Fabio Fazio su Instagram -. Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e questa è una gran bella notizia e sono contento. Mi dicono che bisogna fare il refollowing, quindi questo significa che anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta.

Poi, il conduttore ha aggiunto: «Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, nè i contenuti e come ho già detto una volta, ciò non giova a nessuno. Vediamo nei prossimi mesi come si evolve la vicenda. Intanto, benvenuti a tutti». Insomma, la trattativa sulla restituzione dei canali del programma tra la Rai e Officina, la società che produce Che tempo che fa, si è sbloccata, ma non è del tutto terminata. Non ci sono però ancora notizie sull’acquario e i pesci.

La trasmissione di Fazio tornerà in onda dal 15 ottobre sul Canale Nove del Gruppo Warner Bros Discovery. Adesso non ci resta che aspettare.

