Eurovision 2024, la diretta della prima semifinale. Il capo dei servizi segreti israeliani a Malmo: si temono provocazioni

Tutto pronto per l'Eurovision 2024. Stasera, 7 maggio, va in onda dalle 21 su Rai 2 la prima semifinale della 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest che sarà trasmesso in diretta da Malmö, in Svezia. La diretta è condotta in Italia da Mara Maionchi (a Roma) e da Gabriele Corsi (in Svezia).

Questa sera non sarà sul palco Angelina Mango, la vincitrice del festival di Sanremo che rappresenta l'italia nel concorso europeo e che si esibirà giovedì e sabato. Gli italiani potranno votare solamente nella semifinale di giovedì e nella finale di sabato.

Quella di oggi è infatti solo la prima semifinale della gara, che proseguirà giovedì con la seconda semifinale e terminerà sabato 11 maggio con la finale che andrà in onda su Rai 1.

Nella prima semifinale di oggi, martedì 7 maggio saranno in gara 15 nazioni. Tra queste 10 si qualificheranno per la finale di sabato 11 maggio. Nella finale saranno quindi in gara 26 cantanti: 10 scelti nella prima semifinale, 10 nella seconda, 5 big che accedono di diritto (Italia, Francia, Spagna Germania e Regno Unito) e il paese ospitante (Svezia):

Oggi saliranno sul palco anche i rappresentanti di Regno Unito (Olly Alexander), della Germania (Isaak) e della Svezia (Marcus & Martinus) che si esibiranno anche se sono già qualificati di diritto.

Gli altri paesi in gara sono (in ordine)

Cipro (Silia Kapsis, “Liar”);

Serbia (Teya Dora, “Ramonda”);

Lituania (Silvester Belt, “Luktelk”);

Irlanda (Bambie Thug, “Doomsday Blue”);

Regno Unito (Olly Alexander, “Dizzy”);

Ucraina (Alyona Alyona & Jerry Heil, “Teresa & Maria”);

Polonia (Luna, “The Tower”);

Croazia (Baby Lasagna, “Rim Tim Tagi Dim”);

Islanda (Hera Björk, “Scared of Heights”);

Germania (Isaak, “Always On The Run”);

Slovenia (Raiven, “Veronika”);

Finlandia (Windows95man, “No Rules!”);

Moldavia (Natalia Barbu, “In The Middle”);

Svezia (Marcus & Martinus, “Unforgettable”);

Azerbaijan (Fahree feat. Ilkin Dovlatov, “Özünlə Apar”);

Australia (Electric Fields, “One Milkali”);

Portogallo (Iolanda, “Grito”);

Lussemburgo (Tali, “Fighter”).

