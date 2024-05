Eurovision 2024, le pagelle delle canzoni della prima semifinale: Ucraina "Apocalittica" 6, Polonia 5 "Mette allegria"

di Ilaria Ravarino

Eurovision 2024, si parte. Oggi 7 maggio la prima semifinale del contest musicale più amato d'Europa. Ecco le nostre pagelle sui top e flop delle esibizioni che si stanno svolgendo in diretta da Malmo in Svezia.

Serbia Teya Dora - Remonda: 5 "Niente"

Sentimentale e crepuscolare, è Mercoledì che incontra la Sirenetta. Suggestioni di scogli, temporali e lampi di tempesta, guanti di rete nera e frangettona emo. Un fiore psichedelico che spunta da uno scoglio. Tutto e niente. Ma soprattutto niente.

Lituania Sylvester Belt - Luktelk 7 "Ballabile"

Facile facile: corpi in silhouette, solo due colori (blu e rosso), luci sparate, i bassi, l'eclissi, il cosmo. E tre tizi che si agitano sul palco mascherati come rapinatori. Funziona, si ballerà.

Irlanda Bambie Thug - Doomsday Blue 7

Le prime parole della canzone sono l'incantesimo della morte di Harry Potter. Il resto, in linea: evoca satana, balla in un pentacolo, strabuzza gli occhi, agita le corna nere e affusolate da succube. Forse non vincerà, ma le porte per il Sottosopra si sono appena aperte.

Gran Bretagna Olly Alexander – Dizzy 7

Look da boxer, del resto siamo in uno spogliatoio: tensione erotica, magliette strappate e pantaloncini corti, sudore e asciugamani bagnati.

Ucraina Alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria 6 "Apocalittici"

Una dea greca in armatura dorata canta in ucraino una specie di inno alla luce mentre dal cielo piovono pietre incandescenti e la sua collega in tunica rappa con convinzione. Gradevolmente apocalittico.

Polonia LUNA - The Tower 5

Tra Rapunzel e i Power Ranger, una performance che unisce i quadri di De Chirico, gli scacchi e Barbarella. Sound anni Ottanta, tanto lattice sugli stivaloni. Mette allegria. 5

Croazia Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim 8

Tormentone metal: cresce e travolge. Marcia ballabile, ritornello roco, arrangiamento potente. Il cantante è una forza della natura e il vestito a sbuffo gli dona. Sfugge il collegamento con le capre a neon sullo sfondo, ma sono dettagli.

Islanda Hera Björk - Scared of Heights 7

Quanta sobrietà. Bella voce tra le frange dorate, estensione notevole. E dire che nella vita fa l'agente immobiliare: il suo canto è tra le performance migliori della serata. Coreografia educata. Pure troppo. 7

Germania ISAAK - Always On The Run 8

Sembra esibirsi in un negozio dell'Ikea dato alle fiamme, ma quel che perde nella scenografia lo recupera nel canto: ha una bella voce, il brano funziona e lo interpreta con grande sentimento. Ottime chance. 8

