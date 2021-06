Estate in Diretta, Roberta Capua si scioglie in lacrime e si rivolge a Semprini: «Scusa, non ho più parole...»

Estate in Diretta, Roberta Capua commossa si rivolge a Gianluca Semprini: «Scusa, non ho più parole...». Oggi, nel programma estivo di Rai1 si è tornati a parlare di Luana D'Orazio , la giovane morta lo scorso 3 maggio nell’orditura di Montemurlo, in provincia di Prato. Oggi, Luana compirebbe 23 anni: mamma Emma e il fidanzato Alberto, presenti in studio, la ricordano con parole commosse.

Leggi anche > William, Kate e il piccolo George allo stadio per Inghilterra-Germania, il gesto del bimbo spiazza tutti: «Non è possibile...»

«Quando Luana tornava dal lavoro - spiega mamma Emma - Alessio (il figlioletto di 5 anni, ndr) la seguiva al piano di sopra e chiacchieravano mentre lei si faceva la doccia. Era sempre sorridente, non riversava mai i suoi problemi su nessuno. Si occupava anche di suo fratello tetraparesi spastico. Era generosa. Ho dovuto dire al figlio che la mamma non c'è più». A quel punto Roberta Capua chiede a Emma: «È vero che suo nipote le chiede di pregare tanto per la sua mamma sperando che Dio gliela rimandi indietro?». Pronunciando queste parole Roberta Capua si commuove. Poi rivolgendosi a Semprini aggiunge: «Non ho più parole».

Mamma Emma conclude: «Ho detto ad Alessio la verità, che la mamma è morta per un macchinario. Gli ho spiegato che non può tornare indietro, ma che Dio porta in paradiso le persone buone». Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA