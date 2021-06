Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni di carriera. L'annuncio: «Grandissima sofferenza», cosa è successo. L'annuncio inaspettato è arrivato oggi sui suoi canali social, da Instagram a Twitter. La conduttrice delle Iene ha voluto spiegare in prima persona i motivi di questo improvviso abbandono alla rete in cui è cresciuta ed è diventata un volto della televisione italiana.

«Voglio essere io a dirvelo - si legge nel lungo post - Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti». «È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni».

Nel post Alessia Marcuzzi ripercorre la sua carriera in Mediaset, da Colpo di Fulmine a Fuego passando per il Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene e poi i reality, dal Grande Fratello a Temptation Island passando per l'Isola dei Famosi.

Alla base della scelta, si intuisce dalle parole della Marcuzzi, una nuova consapevolezza di sè acquisita nei lunghi mesi contrassegnati dalla pandemia: «Credo che abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono», conclude.

Increduli i commenti dei fan che l'hanno seguita in 25 anni di carriera, così come non hanno tardato ad arrivare le reazioni dei colleghi del mondo dello spettaccolo presi evidentemente alla sprovvista. Tommaso Zorzi le scrive «abbi cura di splendere», Stefania Orlando di dare priorità alla serenità. Sandra Milo si augura di rivederla presto con il suo sorriso, mentre Fabio Volo accoglie la notizia con una serie di applausi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:55

