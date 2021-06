Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la confessione hot dopo "il periodo difficile": «Fiamme a letto, ora un figlio»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono la ritrovata intimità dopo L'isola dei Famosi e hanno confessato che l'astinenza prolungata ha acceso la passione e sono "fiamme" a letto. L'esperienza ha sicuramente fatto pensare alle priorità nel loro rapporto. I due hanno parlato dei loro progetti sul settimanale "Chi". Alla domanda sul matrimonio hanno risposto che non è tra le priorità. Sognano, invece, un figlio, come Belen.

Leggi anche > Cecilia e Ignazio Moser, la tenera notizia: «La famiglia si allarga, siamo già innamorati di lui...»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il desiderio di un figlio

È stata la showgirl argentina con la sua seconda gravidanza a ispirare il desiderio di genitorialità nella coppia. Belen è incinta per la seconda volta e dovrebbe partorire a momenti. Al magazine la coppia ha confidato che il matrimonio è rimandato a data da destinarsi perché non è nelle priorità. I due, infatti, spiegano che prima dell'altare vengono la casa e figli e in proposito hanno comprato una nuova sistemazione a Milano in cui l'ultima parola spetta sempre a Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i progetti

«Per la composizione e lo stile della casa decide tutto Cecilia io dico solo ok», ha confessato Ignazio parlando del nuovo acquisto. Nella casa c'è una camera per gli ospiti che sperano possa diventare la cameretta dei bambini. Cecilia vorrebbe diventare mamma: «Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza di mia sorella e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando la nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la crisi dell'anno scorso

Per la prima volta, infine, c'è un accenno alla crisi che hanno vissuto la scorsa estate quando si credeva che la coppia fosse giunta al capolinea. Parlano di un «unico momento difficile». Tutto però è rientrato e Ignazio in Honduras ha riflettuto: «Ho capito senza di lei non posso stare. Era la prima mia mancanza, prima della famiglia, prima degli amici e del lavoro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA