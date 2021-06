Cecilia e Ignazio Moser, la tenera notizia: «La famiglia si allarga, siamo già innamorati di lui...»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la tenera notizia: «La famiglia si allarga, siamo già innamorati di lui...». L'Isola dei Famosi è terminata da quasi un mese e la storia tra i due innamorati reduci dell'Honduras prosegue a gonfie vele. Da tempo ormai, Cecilia e Ignazio vivono insieme a Milano, con la cagnolina Aspirina.

Tra poco, la piccola famiglia si trasferirà nella nuova casa e a loro si aggiungerà un altro tenero componente. Spiega tutto Ignazio Moser in una serie di stories su Instagram. «Ancora qualche settimana ed entrerà a far parte della family, siamo già innamorati...».

Si tratta di Ercolino, il cagnolino che hanno adottato Cecilia e Ignazio e che andrà a far compagnia ad Aspirina. Oggi, l'ex ciclista e la sorella di Belen hanno incontrato per la prima volta il cucciolo in allevamento e tra poco andranno a vivere tutti insieme. In attesa del grande passo sognato dai fan, auguri!

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 20:27

