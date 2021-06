Elisa Di Francisca choc a Estate in Diretta : «Mi ha brutalizzato e mi ha messo le mani addosso...». Oggi, l'ex schermitrice campionessa olimpica è stata ospite nel programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, per promuovere la sua autobiografia Giù la maschera. La sportiva, che da poco ha partorito il secondo figlio, ha raccontato anche un episodio doloroso della sua vita contenuto anche nel libro.

«Un mio ex - spiega - mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le mani addosso, sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore».

Elisa Di Francisca rivela anche un fatto inedito della sua vita privata: «Venivo da un periodo in cui non volevo più saperne degli uomini e mi sono buttata dall'altra parte. Ho avuto un'amicizia speciale con una poliziotta, ma poi le ho detto che volevo un marito e un figlio. E il marito e i figli sono arrivati». Oggi, la campionessa è sposata con Ivan Villa e ha due bimbi, Ettore (4 anni) e Brando appena nato.

