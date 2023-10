Emanuel Lo a Verissimo: «Giorgia? Nel momento più buio ci siamo lasciati»

di Redazione web

Emanuel Lo (44 anni) e Giorgia (52 anni) sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Lei cantante di successo conosciuta da tutti, lui coreografo e coach di Amici, i due si amano da oltre 20 anni e dal loro amore è nato anche un figlio, Samuel (13 anni). Il coach di Amici è stato ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin per parlare della sua carriera e della sua vita personale. Emanuel ha parlato di Giorgia e della loro storia d'amore nata sul palco, tra i timori della cantante che non riusciva a superare la differenza d'età. Eppure il coreografo non si è tirato indietro ed è riuscito a conquistarla.

Andiamo a leggere cosa ha dichiarato Emanuel Lo sul momento più buio della sua relazione con Giorgia.

Emanuel Lo ha raccontato che in 20 anni di relazione con Giorgia sono successe molte cose, tra alti e bassi, la coppia è arrivata anche al punto da allontanarsi per poi, fortunatamente, ritrovarsi.

«Un amore lungo 20 anni, noi ci siamo anche lasciati un periodo. Non ci siamo fatti mancare niente, tutto ciò che deve vivere una coppia l’abbiamo vissuto. Figlio, amore, odio, ancora, amore, liti, alti, bassi e pure una separazione», ha detto Emanuel.

Il coach di Amici non ha voluto raccontare i motivi del loro periodo più difficile, ma probabilmente risale alle differenze caratteriali che vanno spesso in collisione.

