Amanda Lear a Verissimo stupisce Silvia Toffanin: «Vado, ho una vita sessuale». Cosa è successo

Amanda Lear non è mai banale. Lo ha dimostrato anche oggi, ospite del programma Verissimo di Silvia Toffanin: durante l'intervista, infatti, la cantante si è congedata con una frase che ha lasciato di sasso la conduttrice. Quando è arrivato il momento dei saluti, Amanda Lear ha detto: «Devo andare, perché ho una vita sessuale». La frase ha provocato una risata da parte della Toffanin, che ha replicato: «Ah benissimo, allora buon divertimento!».

L'intervista

Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 8 ottobre su Canale 5, Amanda Lear ha parlato a lungo delle sue relazioni sentimentali. Durante l'intervista, infatti, la cantante ha ammesso di essere molto legata ai suoi spazi: «Non capisco tutte queste ragazze che si lamentano di essere sole. Io ho sempre amato esserlo: da sola ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi... Per me è molto importante che ognuno viva a casa propria. Ci vediamo quando vogliamo, usciamo, ci divertiamo, ma alla sera tu torni a casa tua e io torno a casa mia», ha dichiarato Amanda Lear.



La cosa che Amanda Lear proprio non sopporta, a quanto pare, è la routine quotidiana.

