Eleonora Giorgi e il tumore: «La vita l'ho già vissuta ma devo esserci per mio nipote»

di Cristina Siciliano

Eleonora Giorgi dopo aver annunciato di avere un tumore al pancreas e di voler condividere il suo percorso di cure con fan e follower su Instagram, l’attrice nelle ultime ore è tornata a raccontare di come sta vivendo questo periodo, dell'amore per il nipote Gabriele, dell’enorme supporto da parte della sua famiglia e delle forti motivazioni che sostengono la sua battaglia contro il tumore. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'attrice nel dettaglio.

Le parole di Eleonora Giorgi

«Gabriele è un traguardo - ha raccontato Elenora Giorgi a Chi -. Nel mio cuore, al di là della gioia di ogni singolo minuto fin qui vissuto e vivibile, mio nipote è uno degli spunti più forti per esserci ancora per qualche anno. Devo esserci per lui, per le sue manine che tende verso di me, per i giochi che facciamo, per continuare a sperimentare la sua innocenza e raccontargli tante cose del mondo ‘antico’ che noi nonni dobbiamo portare, vecchie regole, valori, vecchi ma eterni sentimenti». L'attrice ha aggiunto: «Con lui guardo i superclassici Disney e ascoltiamo tutto il repertorio di Ornella Vanoni, che lui adora».

La forza della famiglia

«Sono esterrefatta per l’amore che mi stanno manifestando non solo Andrea, Paolo e le loro compagne, ma tantissime persone che mi esprimono vicinanza in modo incredibile e tutto questo mi spinge ad avere sempre il sorriso - ha sottolineato Eleonora Giorgi -.

L'attrice ha concluso: «Oggi ho 70 anni, la vita l’ho già vissuta. Questa situazione è più accettabile alla mia età che per una persona di 35 anni come ne ho viste in ospedale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 16:42

