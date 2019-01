Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - C’è chi può e chi non può…– regina di Mediaset, degli ascolti, della domenica e dell’universo conosciuto – può senza alcun dubbio citare se stessa: e in effetti lo ha fatto nell’ultima puntata della fictionandata in onda il 29 gennaio.poco prima di un’intervista alla radio, cita se stessa quando l’amica giornalista che la sta aspettando in macchina le fa notare di avere un look piuttosto trasandato e sciatto. Barbarella allora replica: “Ma che vuoi che me ne freghi? Io sono una dottoressa, non sono mica!” con tanto di ammiccamento! I fan di Carmelita l’hanno ricoperta di complimenti per il coraggio e l’autoironia con cui si è concessa una certa autoreferenzialità nel corso della terza stagione. Foto@GettyImages/Kikapress