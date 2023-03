Claudio Lippi, la verità dopo le accuse di razzismo: cosa è successo con Amaral da Francesca Fialdini

di Redazione Web

Francesca Fialdini è tornata con un nuovo appuntamento di "Da noi... a ruota libera" su Rai1. La conduttrice ha iniziato la puntata ritornando sulla bufera che si è scatenata in settimana a causa di un'espressione infelice pronunciata da Claudio Lippi durante l'appuntamento di domenica 19 marzo.

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato Amaral Ercole, il ragazzo di colore notato da Claudio Lippi, al quale ha chiesto se fosse o meno italiano per i suoi folti capelli ricci. Ma andiamo con ordine.

Claudio Lippi, gaffe e accuse di razzismo a "Da noi.. a ruota libera": «Non è un primate...»

Francesca Fialdini, il chiarimento in puntata

«Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate», questo il triste scivolone di cui si è reso protagonista il conduttore Claudio Lippi che durante la scorsa puntata del noto talk show di Francesca Fialdini ha notato un ragazzo di colore fra il pubblico e ha voluto parlargli per chiedergli dei suoi capelli ricci.

La figuraccia di Claudio Lippi è stata condannata dagli utenti sui social che hanno accusato il conduttore di razzismo. Ma non solo. Ad essere accusato di razzismo anche il diretto interessato Amaral Ercole. Molti utenti hanno pensato che il giovane fosse rimasto indifferente davanti alle parole di Lippi, come se la questione non gli importasse.

Ecco che Francesca Fialdini ha dato l'opportunità a Amaral di chiarire questo dubbio in diretta. Il giovane ha spiegato che dopo la puntata c'è stato un chiarimento con Claudio Lippi, i due infatti ne hanno approfittato per scattare un selfie insieme. Anche se, a suo parere, avrebbe dovuto scusarsi pubblicamente dopo l'uscita infelice: «Ci siamo parlati, ci siamo fatti una foto per testimoniare il momento. Io non mi sono offeso, ho capito che era una battuta ma ciò non significa che io sia razzista», ha concluso il ragazzo per poi passare la parola alla Fialdini.

La padrona di casa, a sua volta, si discosta dalle accuse mosse al programma: «Sono stata accusata anche io di razzismo quando da anni punto solo all'inclusività, che questo messaggio sia chiaro».

