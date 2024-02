Ciao Darwin, la sfida Cornuti e Amanti. I capitani Alex Belli e Anna Pettinelli: «Un mio ex aveva una vita parallela»

di Redazione web

Cornuti e Amanti. Sono le due squadre che si sfidano a Ciao Darwin su Canale 5 venerdì 2 febbraio. Lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo Demoni e Angeli, Trapper e Melodici, Influencer e Lavoratori, Scienza e Occulto, Divano e Sport, Milf e Teen e Trattorie vs Stellati prosegue il percorso alla scoperta delle caratteristiche di spicco dell'uomo e della donna del Terzo Millennio.

I capitani

A capitanare le due fazioni la speaker radiofonica Anna Pettinelli e l'attore Alex Belli. Pettinelli, recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato: «Ho sofferto per amore e per lontananza». «Mi hanno tradita in mille maniere. Ho avuto un fidanzato che ha avuto una vita parallela per due anni. Io sono sempre la solita cretina che ci ricasco, ma si capisce che non si conosce mai la persona che si ha accanto. Una piccola parte di me è guardinga. Anche oggi, sì».

Chi è Madre Natura

Nella puntata ad accompagnare il viaggio nell'umanità ospite Madre Natura, una presenza fissa di Ciao Darwin che ogni settimana è incarnata da una bellezza differente. L'onore anche questa volta spetta alla bella Orian Ichaki.

Chi è Madre Natura Orian Ichaki

Orian Ichaki è una modella dai capelli biondi e gli occhi verdi. Altra un metro e 76 centimetri, ha una lunga carriera fatta di collaborazioni con case di moda e diversi brand di intimo e abbigliamento. Il suo nome non è sconosciuto al mondo del gossip: Orian è stata in passato fidanzata con Hell Raton, il rapper e produttore ex giudice di XFactor. Negli anni il suo nome è stato accostato anche a quello del cantante Federico Rossi e del calciatore Raoul Bellanova.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA