Ciao Darwin, chi è ​Lukasz Zarazowski, il Padre Natura dell'ultima puntata. Bacchettato da Paolo Bonolis: «Sei indemoniato»

Colpo di scena nell'ultima puntata di Ciao Darwin, quella che venerdì sera ha visto sfidarsi la categoria delle Milf e quella delle Teen. La trasmissione storica di canale 5, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha riservato ai telespettatori una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta soprattutto le donne in studio (con delusione malcelata degli uomini): dalla scalinata è sceso un Padre Natura, e non una "Madre", come di consueto. Ma chi è il bel modello che ha fatto impazzire le componenti delle due squadre? Andiamo a conoscere meglio Lukasz Zarazowski.