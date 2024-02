Ciao Darwin, l'ultima puntata con Madre e Padre Natura: capitani Alex Belli e Daniela Martani

L'ultima puntata di Ciao Darwin, il divertente e dissacrante show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e giunto alla nona edizione, va in onda venerdì 23 febbraio in prima serata su Canale 5. Pronti a darsi battaglia i Darwin Giovanni 8.7e i Darwin Story. I primi sono i concorrenti che si sono distinti maggiormente nella nona edizione del programma, mentre i secondi sono i protagonisti delle imprese indimenticabili delle passate stagioni. A capitanare le due squadre ci saranno due volti noti del mondo dello spettacolo: Alex Belli per i Darwin Giovanni 8.7 e Daniela Martani per i Darwin Story.

Ciao Darwin, Paolo Bonolis si commuove: «Questa è l’ultima puntata». La frasi riservate alla figlia Silvia e a Luca Laurenti