Ciao Darwin, Paolo Bonolis si commuove: «Questa è l’ultima puntata». La frasi riservate alla figlia Silvia e a Luca Laurenti

L'ultima puntata di Ciao Darwin è andata in onda ieri sera, 23 febbraio, chiundendo 9 edizioni di successi e momenti molto importanti durante le varie sfide e gli scontri. Dopo la sfida tra Ciao Darwin Story e Ciao Darwin 8,7, Paolo Bonolis si è preso qualche minuto per salutare per l'ultima volta il pubblico che fedelmente ha seguito il programma. Il padrone di casa non è riuscito a trattenere la commozione e ha voluto fare un ringraziamento particolare.

Andiamo a leggere che cosa ha detto e a chi ha voluto mandare un messaggio speciale.