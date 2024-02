Ciao Darwin, l’idraulico amante (e fidanzato) ha fatto colpo, ma non è la sua prima volta in tv: ecco dove lo abbiamo già visto

di Dajana Mrruku

La sfida tra "Amanti" e "Cornuti" è andata in onda nell'ultima puntata di Ciao Darwin, trasmessa ieri sera, 2 febbraio. A capitanare la prima squadra è stato Alex Belli, mentre per i secondi c'era Anna Pettinelli che ha dichiarato durante una recente intervista a Verissimo che è stata per molto tempo insieme a un uomo che «aveva una vita parallela da due anni».

Oltre ai due capitani, tra gli Amanti c'era un altro volto noto al pubblico televisivo di Canale 5. Di chi si tratta?

L'idraulico amante

Nella fase della discussione tra le due parti, ha preso la parola Sebastiano Iorio, idraulico amante, ma anche attualmente fidanzato, come mostra nelle foto sul suo profilo Instagram. Il giovane sogna una carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema, ma non è nuovo al piccolo schermo. E forse i più attenti si saranno ricordati della sua partecipazione a Uomini e Donne, come lui stesso aveva rivelato in un'intervista rilasciata a Di Tutto Magazine.

«Ho 26 Anni e vivo a Casalnuovo di Napoli, nonostante la mia, diciamo, sfortuna di non aver studiato in passato, ho molta positività e curiosità, il che mi permette di apprendere dalla vita, giorno dopo giorno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 09:57

