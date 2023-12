Paolo Bonolis, quel dettaglio su Barbara d’Urso a Ciao Darwin che non è passato inosservato: «Ha corretto in fase di montaggio»

di Dajana Mrruku

Dopo il debutto della scorsa settimana, Ciao Darwin è tornato anche venerdì sera, 1 dicembre, per tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 e farli divertire con personaggi rocamboleschi e sfide caotiche che vengono scandite con le esclamazioni di Paolo Bonolis diventate virali, «Non cincischi!». Durante l'ultimo appuntamento, la gara ha visto fronteggiarci "melodici" contro "trapper" ed è stata una sfida... all'ultima risata.

Ma ad aver catturato l'attenzione sono stati due momenti passati quasi inosservati ai telespettatori. Tuttavia, ciò che il pubblico sul divano non coglie, ci pensa poi il pubblico online, a cui non sfugge proprio nulla, a sottolinearlo a dovere.

Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La frecciatina a Berlusconi

Durante la sfida tra Melodici e Trapper, si sono susseguite numerose gag divertenti tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quest'ultimo ha deciso di travestirsi da "confessionale del Grande Fratello" perché a sua detta: «Alle donne piacciono gli uomini che fanno i reality quindi mi sono travestito da GF. Sono ripreso costantemente, h24, da solo». Lo scopo di tutto ciò? Conquistare Madre Natura che, per la puntata di venerdì 1 dicembre, è stata interpretata dalla modella australiana Sarah Shaw.

«Dove va in onda la monnezza che sta facendo?», ha chiesto in modo ironico il padrone di casa, riferendosi alla stessa rete in cui va in onda anche Ciao Darwin.

Il duo comico ha iniziato ad ironizzare sulle nuove linee guida intraprese dal Grande Fratello, con la supervisione di Pier Silvio Berlusconi.

La frase sbagliata

Le gag tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti non hanno mai una fine e, infatti, il comico è tornato dal conduttore insieme all'inviato presentato durante la prima puntata, Emilio Contaldo (morto dopo la registrazione delle puntate), e Paolo si è lasciato sfuggire una frase sbagliata, modificata, poi, in post produzione.

Nonostante la correzione, tuttavia, il pubblico online si è accorto dello sbaglio.

Paolo Bonolis, nella versione originale, ha detto: «La signora D'Urso ha Ilaria Dalle Palle, lei mi ha portato quello tra le p**le», facendo riferimento alla giornalista di Barbara D'Urso, quando conduceva Pomeriggio 5.

Il presentatore ha cercato di porre rimedio allo sbaglio con un doppiaggio, sostituendo il verbo avere dal presente al passato, ma agli utenti di Twitter (X) l'errore non è passato inosservato, tanto da commentarlo con: «Ha corretto la frase in fase di montaggio!»

