Sonia Bruganelli: «Il silenzio assordante delle cose che finiscono». Nuova frecciatina a Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli potrebbe aver lanciato una frecciatina all'ormai ex marito Paolo Bonolis. La coppia ha annunciato la separazione a giugno del 2023, dopo numerosi rumor su una presunta crisi, sempre smentita dalla coppia. La showgirl, tuttavia, non è nuova alle frecciatine su Instagram, social che usa molto per comunicare direttamente con i suoi fan e i suoi hater. Andiamo a scoprire che cosa ha detto e come procede la sua "relazione" con Antonino Spinalbese.

La frecciatina a Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social una frase che ha fatto insospettire molto i suoi fan. «Il silenzio assordante delle cose che finiscono», poche parole che farebbero riferimento alla fine della relazione con l'ormai ex marito, Paolo Bonolis.

La "relazione" con Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli aveva di recente messo a tacere e scherzato sulla relazione con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen. «Lui è uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè, anche quando si esce in gruppo, paga sempre lui. Antonino è proprio un bravo ragazzo, ma lui è solo un mio carissimo amico. Collaboriamo a livello lavorativo insieme», aveva detto a Turchesando.

