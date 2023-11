«Alfonso Signorini, perché non sostituisci Cesara con Sonia Bruganelli?»: la risposta soprende i fan

di Marta Goggi

Quest'anno come opinionista del Grande Fratello è presente Cesara Buonamici al posto di Sonia Bruganelli. Quest'ultima a 'Turchesando' ha rivelato cosa pensa della giornalista che ha preso il suo posto.

Le parole di Sonia

«Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita». Oggi, sui social, anche Alfonso Signorini è stato coivolto nel discorso, un utente, infatti, gli ha chiesto perchè non voglia sostituire Cesare Buonamici con Sonia Bruganelli. La risposta del conduttore del Gf è stata molto divertente: «Perché poi finirei per chiamare Sonia Cesara», riferendosi al fatto che spesso in puntata confonde i nomi dei concorrenti.

