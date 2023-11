Alfonso Signorini fuori dall'Ordine dei Giornalisti: ecco perchè

di Marta Goggi

Alfonso Signorini non è più presente tra gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, è importante sottolineare che questa decisione è stata presa da lui. Il conduttore ha abbandonato ormai da qualche tempo la professione di giornalista vero e proprio per dedicarsi al mondo televisivi e ovviamente al Grande Fratello.

Le motivazioni

A dare la segnalazione è stato Dagospia, le motivazione risiderebbe proprio nei recenti sviluppi di carriera di Signorini, che ha scelto di apparire in alcune sponsorizzazioni e pubblicità. Proprio per questo motivo, che è in conflitto con il regolamento dell'Ordine, il conduttore avrebbe scelto di non farne più parte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 15:40

