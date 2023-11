La vita di Rosy Chin, famosa chef e infuencer, non è stata sempre facile, durante la puntata di lunedì del Grande Fratello anche il pubblico ha avuto modo di saperne di più. Finita in nomination Rosy ha avuto modo di riabbracciare tutta la sua famiglia con cui ha avuto un rapporto molto complicato.

Grande Fratello Rosy choc contro la sua famiglia «Mi dicevate che per voi ero morta», il padre ride, Signorini furioso

Il racconto di Rosy Chin, della fatica che ha fatto per affermarsi andando contro la famiglia, ha commosso il pubblico del Grande Fratello.

Mentre la madre le ha chiesto scusa in diretta per il dolore che le hanno causato, il padre ha cercato di minimizzare tutto il tempo e nache davanti alla domanda diretta di Alfonso Signorini «Come ha reagito quando sua figlia è scappata di casa», il signor Corrado ha farfugliato qualcosa cercando di far passare tutto in cavalleria

Rosy però lucida e tagliente lo ha messo alle strette «Non è vero, mi avete detto che per voi ero morta!», una frase raggelante che ha provocato nell'uomo una risata piuttosto nervosa e forzata. Atteggiamento che ha mandato su tutte le furei Signorini che lo ha redarguito «C’è ben poco da ridere secondo me».

