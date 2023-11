Alfonso Signorini: «Il primo bacio a 23 anni, la prima esperienza omosessuale dopo i 30. A Cuba ci andavo tre volte al mese»

di Redazione web

Alfonso Signorini si confessa e racconta i suoi primi amori: «Il primo bacio vero l'ho dato a 23 anni, a una ragazza». Un'infanzia, la sua, particolare. Niente campi da calcio? «No. Ero un bambino vecchio, i maschi mi prendevano in giro perché non mi piacevano il pallone e le biglie, preferivo giocare a campana». Da piccolo era ipocondriaco: pianse quando gli regalarono "L'allegro chirurgo": «Fin da piccolo avevo il terrore delle malattie». Gli amori e le esperienze raccontate dal Conduttor del Grande fratello Vip.

Il primo bacio

Il bacio tardivo arrivò anche per Signorini, come lui stesso racconta: «Presi una scuffia per la zia di un allievo, più grande di me, aveva 31 anni. Eravamo terrorizzati che scoprissero la tresca. Dovevamo sposarci a Sant'Ambrogio. Un giorno, davanti a un passaggio a livello, l'ho baciata. E ho scoperto l'attrazione fisica, quella vera». Le nozze però furono cancellate. «Vendeva condizionatori, mi tradì con un rappresentante egiziano. Mandammo indietro i regali, tra cui un corredo della Rinascente».

«Non volevo più saperne dell'amore. Dentro di me lo sentivo che i miei veri interessi erano altrove, ma i condizionamenti esterni erano troppo forti».

La prima esperienza

«Avevo trent'anni e passa, non ero mai stato con un uomo, pur convivendo con certi pensieri. Mi sono detto: Se sono stato un fallimento come fidanzato è perché non ho voluto ascoltare quella voce dentro di me». Però non sapevo come assecondarla, non ero pratico». Come risolse il dilemma? «Risposi ad un annuncio su Seconda mano di Robert, modello. Appuntamento in aeroporto. Bellissimo, ma truzzo.

Cambio strategia

«Ho scoperto Cuba, lì andavi a colpo sicuro.

Come ha conosciuto Paolo, suo compagno da oltre 20 anni? Alfonso Signorini spiega che si conobbero tramite Tinder ma dopo una sua ospitata a lMaurizio Costanzo Show, la reazione del suo attuale compagno non fu entusiasta. Poi le cose migliorarono e riuscirono a riallacciare i rapporti.

