GF, Alessandro Cisilin: «Beatrice Luzzi non è cattiva e nemmeno una vipera. Tornare con lei? Mai dire mai...»

A Di Più Alessandro Cisilin prende pubblicamente le difese di Beatrice Luzzi, la sua ex compagna "rinchiusa" dentro la Casa del Grande Fratello. Lo fa con il cuore perché tra di loro non c'è rancore. Non c'è nessun brutto sentimento. «Beatrice e io siamo riusciti a costruire un rapporto molto forte, profondo, nonostante la nostra separazione, tanto che qualcuno ci chiede se stiamo ancora insieme. Per questo mi stupisce che sia così osteggiata nella Casa e che qualcuno la definisca come la “cattiva”, la “vipera” del Grande Fratello».

Alessandro Cisilin parla di Beatrice Luzzi

Alessandro è convinto che proprio la loro relazione così serena, malgrado i problemi che hanno portato ad allontanarsi l'uno dall'altro, dimostra «quanto Beatrice sia una donna sensibile, generosa, capace d’amare». La coppia si è separata quattro anni fa e a messo al mondo due splendidi ragazzi: Valentino, di quindici anni, ed Elia, di tredici. Ora la mamma è dentro la Casa del Grande Fratello. Una casa dove vivere per lei è diventato complicato.

Dopo il tormentato rapporto con Giuseppe Garibaldi nella Casa - come scrive ancora il settimanale di Cairo editore, dopo le liti con Massimiliano Varrese e i forti scontri con Anita Olivierim, il Grande Fratello le ha fatto una sorpresa, facendole incontrare proprio Alessandro, l’ex compagno. Tra di loro c'è stato un caloroso abbraccio. Uno di quelli che ha sciolto il pubblico a casa. «Beatrice è una donna attenta ai bisogni dell’altro e non merita certi atteggiamenti».

Alessandro poi racconta il loro primo incontro.

A distanza di due anni poi è arrivato un altro figlio, frutto di un amore travolgente. E perché è finita? A Di Più il giornalista la spiega così: «Crescere i nostri figli, con tutte le responsabilità e le difficoltà che fanno parte della vita di ogni famiglia, in qualche modo ci ha distolto e allontanati. Sa, come capita... Torni a casa e non ritrovi più quello che eri stato fino a qualche tempo prima. Abbiamo provato a resistere ma, quattro anni fa, abbiamo deciso di separarci».

In questi anni da separati nessuna storia importante per lui come per lei. Ma quando ha visto che al Grande Fratello Beatrice si stava avvicinando a Giuseppe Garibaldi, Alessandro ero contento. «Contento perché ho rivisto il sorriso seducente che Beatrice aveva un tempo, la donna, non la mamma dei nostri figli. Anche dal punto di vista fisico, Beatrice è rifiorita, è bellissima, però mi è dispiaciuto il voltafaccia di quel ragazzo, è arrivato a dire addirittura che per lei era più importante il Grande Fratello che i nostri figli». Mai pensato di tornare con lei? «Mai dire mai!».

