Beatrice Luzzi, il figlio Valentino Cisilin sbotta: «Sono sgradevolmente sorpreso»

di Cristina Siciliano

Un ritiro, due ingressi e nuove nomination. Tanti avvenimenti nell'ultima puntata del Grande Fratello, a partire dall'esito del televoto con cui i telespettatori hanno premiato Ciro Petrone e Grecia Colmenares. Momento no invece per Beatrice Luzzi. L'ex attrice ha spiegato in diretta di sentirsi tradita da tutti tant'è che sembra aver esaurito tutta la pazienza. A tale proposito, nelle ultime ore, il figlio Valentino Cisilin, dopo aver osservato gli atteggiamenti di Giuseppe Garibaldi nei confronti della mamma (e non solo), ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Le parole di Valentino Cisilin

Il figlio di Beatrice Luzzi non ci ha pensato due volte a difendere la mamma. «Sono sgradevolmente sorpreso da quello che sta succedendo all'interno della casa - ha scritto Valentino Cisilin nelle sue Instagram stories -.

Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi

Durante la pubblicità dell'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è sfogata e ha parlato con Giuseppe Garibaldi con toni molti forti. «Tu hai detto delle falsità - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Sei una persona cattiva e non devi mai più parlare di me e di quello che faccio. Hai detto a tutti che manipolo Vittorio e che dico agli altri chi votare. Invece stasera hanno mostrato le prove che io ho solo chiesto a Vittorio come mai non ti aveva votato. La mia era una domanda ad un amico, perché so che lui vota in base a quello che vede e in quell’occasione erano uscite delle cose tue spiacevoli. Non devo più parlare di te? Ma io non ne parlo, basta così, comincia tu a non nominarmi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA