Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime abbraccia Varrese: «Senza affetto non vivo»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi, dopo il confronto con Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi è scoppiata in lacrime. Il motivo? L'attrice è molto delusa e amareggiata soprattutto perché non riesce a superare il tradimento da parte di Vittorio Menozzi, gieffino con il quale aveva un buon rapporto. Reduce dalle discussioni, Beatrice Luzzi si è lasciata andare all'abbraccio confortevole di Massimiliano Varrese che, da "nemico" sta diventando un buon "amico" all'interno della casa del Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Finita la puntata vado da Vittorio e gli ho chiesto chi ha votato e lui mi dice Ciro - ha spiegato Beatrice a Massimiliano Varrese -.

Beatrice si è poi lasciata abbracciare dal coinquilino e fra le sue braccia scoppia in un pianto di tristezza e delusione. «Ho capito che non mi posso fissare di Vittorio, non mi posso fidare di nessuno - ha sottolineato la gieffina -. Mi hai chiesto perché sono distaccato, ho fatto due passi indietro. Il fatto che non ci si può affezionare è triste. Qui non ce la si fa senza affetto. Come ca**o fai. Non è una questione di riceverlo, è che qui ricevi bastonate».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA