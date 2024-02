Ciao Darwin, l'ultima puntata: il saluto commosso di Paolo Bonolis. La dedica alla figlia Silvia: «Amore mio»

L'ultima puntata di Ciao Darwin è andata in onda venerdì sera, 23 febbraio, chiudendo nove edizioni di successi e momenti molto importanti durante le varie sfide e gli scontri. Dopo la sfida tra Ciao Darwin Story e Ciao Darwin 8,7, Paolo Bonolis si è preso qualche minuto per salutare per l'ultima volta il pubblico che fedelmente ha seguito il programma. Il padrone di casa non è riuscito a trattenere la commozione e ha voluto fare un ringraziamento particolare.

«Silvia amore mio»

Prima di calare il sipario sull’ultima puntata di Ciao Darwin, Paolo Bonolis si è lasciato andare a un saluto molto dolce: «Silvia, amore mio». Il conduttore si è rivolto a sua figlia, la 21 enne avuta dalla ex moglie Sonia Bruganelli. Entrambe le donne erano presenti in studio mentre si registrava questo momento importante per Bonolis e lui ha voluto ringraziare così la figlia per essere presente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 14:59

