Paolo Bonolis: «A giugno scade il contratto con Mediaset, ho bisogno di nuovi stimoli. Io a Sanremo 2025? Ecco come lo farei»

Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset il prossimo giugno. Il conduttore di "Ciao Darwin" e "Avanti un altro" è in scadenza di contratto. «Ho bisogno di nuovi stimoli», dice Bonolis a La Stampa. E allora, quale futuro per il conduttore? «Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura», dice Bonolis, che potrebbe quindi fermarsi. Eppure, c'è già chi lo vede sul palco dell'Ariston per Sanremo 2025. Lui, ha già qualche idea a rigurardo.