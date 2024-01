Antonella Mosetti: «Sono stata la prima italiana a sbarcare su Onlyfans. Simona Ventura? Mi cacciò per il flirt con Bettarini»

Antonella Mosetti è una delle showgirl del piccolo schermo più conosciute. Partita a 17 anni con Non è la Rai, è stata in tantissimi programmi Mediaset, prima ballerina a Ciao Darwin e infine al Grande Fratello Vip in coppia con la figlia Asia. Mosetti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui ha raccontato dallo sbarco su OnlyFans - è stata infatti una delle prime italiane (adesso raggiunta anche da Dayane Mello e Aida Yespica) ad approdare sulla piattaforma - fino agli anni lontana dalla televisione perché non si è mai piegata ai compromessi di produttori e manager. Antonella ha anche raicordato anche il momento in cui Simona Ventura l'ha cacciata da Quelli che il calcio, a un mese dalla fine del programma, perché aveva scoperto il flirt con Stefano Bettarini, nonostante avessero già avviato le pratiche per il divorzio.