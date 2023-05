Chi l'ha visto, la drammatica testimonianza in diretta: «Siete gli unici ad avermi risposto»

La puntata del 17 maggio di Chi l'ha visto è stata dedicata in parte anche gli appelli e alle richieste di aiuto di persone in difficoltà in questi momenti così drammatici che sta attraversando l'Emilia Romagna, dopo l'alluvione che ha colpito il territorio.

«Ci siamo per l'Emilia Romagna» ha annunciato in apertura di puntata Federica Sciarelli e molte persone hanno chiesto aiuto.

Maltempo e fiumi esondati in Emilia Romagna, allagato il centro di Lugo. Pichetto: «Blocco dei mutui e stato di calamità». Morti e feriti, caos sulla A1

Meteo, maltempo in attenuazione sull'Emilia Romagna, ma nel weekend è in arrivo un nuovo ciclone

Chi l'ha visto, richiesta di aiuto in diretta

Da un paese in provincia di Ravenna, Sant'Agata sul Santerno, la signora Annalisa ha chiamato per chiedere aiuto e come lei tante altre persone.

Su Twitter si legge: "Siete gli unici ad avermi risposto" dice Federica a Chi l'ha visto per aiutare suo Zio 86enne (di cui non ha notizia) che vive da solo a Sant'Agata sul Santerno, coinvolta dall'alluvione", e ancora: "Grazie Chi l'ha visto che sta svolgendo un vero Servizio Pubblico aiutando le persone sfollate in Emilia Romagna a comunicare".

Chi l'ha visto ha girato tutte le richieste di aiuto ai Vigili del fuoco.

