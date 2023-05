Ivana Mrazova bloccata in Emilia per il maltempo: «Luca dovrà sopportarmi ancora». Cosa è successo

di Redazione Web

Insieme e felici. Ivana Mrazova e Luca Onestini ormai fanno coppia fissa. Dopo essersi ritrovati al Gf Vip, fra i due è scoppiato nuovamente l'amore, tanto da mandare in tilt i fan. Belli e sorridenti, i due si mostrano nuovamente insieme. E proprio poche ore fa, Ivana ha pubblicato delle stories mentre camminava affianco a Luca e aggiornava i fan sulla sua partenza. Luca e la fidanzata sono in Emilia da un amico e Ivana sarebbe dovuta ripartire oggi. Ma a causa del grande diluvio che si è abbattuto sulla regione, non ha potuto prendere il treno. «Niente, Luca dovrà sopportarmi un altro giorno» dice la bella modella ceca.

L'ironia

«Allora ragazzi tentativo non riuscito, son dovuta tornare perchè era tutto allagato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 22:49

