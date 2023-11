Bianca Guaccero, chiude 'Liberi Tutti'. L'addio della conduttrice: «Non sempre si può vincere»

di Cristina Siciliano

La Rai ha annunciato la cancellazione di 'Liberi Tutti', il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, ispirato al mondo delle Escape Room insieme a Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia. Un dispiacere troppo grande per la conduttrice che purtroppo, ancora una volta, ha visto lo share non essere dalla sua parte. Infatti il programma è stato chiuso dopo solo tre puntate a causa degli ascolti troppo bassi. E puntuale è arrivato il messaggio della conduttrice sul suo profilo Instagram in cui Bianca Guaccero ha condiviso con i suoi fan la sua esperienza. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi - ha scritto Bianca Guaccero a corredo del post Instagram -.

La conduttrice ha aggiunto: «So che molti diranno “e che te ne fai?” A 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo. E che la ricerca, il mettersi in discussione, il capire perché le cose non hanno funzionato, sono processi che non finiscono mai. Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili. Tenacemente ho provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella “sana follia” che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo».

«L'essenza di ognuno di noi...»

«Ed io sarò sempre fiera di averlo fatto, perché l’essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani - ha concluso Bianca Guaccero -. Personalmente penso che ogni scelta, restituisca sempre, e sottolineo sempre, pezzi importanti di consapevolezza, mattoni sui quali costruire grattacieli sempre più alti e più saldi. Grazie a tutti, davvero».

