Rocco Hunt a Muschio Selvaggio: «Quando vinsi Sanremo Vincenzo De Luca venne a casa mia, c'era anche la muffa sulle pareti»

di Cristina Siciliano

Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania, nei giorni scorsi è stato ospite nel podcast Muschio Selvaggio condotto da Fedez e Mr.Marra. Durante la puntata si è parlato principalmente delle nuove generazioni, delle loro esigenze e dei loro problemi. Ma non solo. Al governatore è stato sottoposto anche un brano di musica trap. Ma sono bastati pochi secondi. «Il testo? Non ho capito niente, chiederò a Rocco Hunt e mi faccio fare la traduzione», ha sottolineato De Luca. A tale proposito, nelle ultime ore, Fedez ha condiviso sul profilo Instagram di Muschio Selvaggio la risposta di Rocco Hunt in merito al commento del governatore. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Rocco Hunt

«Sono molto felice dell'apprezzamento del presidente De Luca - ha spiegato Rocco Hunt -.

Il rapper ha aggiunto: «Sono stato il primo rapper che ha messo il suo disco d'oro in piazza. Il nostro rapporto è sempre stato di stima e di rispetto reciproco».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 10:36

