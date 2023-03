Belve, salta il finale della puntata e la Fagnani commenta su Twitter: «Sotto choc»

di Redazione web

Salta il finale di Belve e Francesca Fagnani commenta su Twitter. Nel corso della seconda puntata del programma spostato ormai in prima serata, il finale è stato troncato senza nessun apparente motivo. Ovviamente il dettaglio non è sfuggito ai telespettatori che si sono riversati su Twitter per chiedere cosa sia accaduto.

Il commento della conduttrice

Dopo l'ultima intervista il programma è stato interrotto, senza un saluto e una chiusura. Francesca Fagnani ha a sua volta notato quello che è accaduto e dal suo account social ha scritto: «Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace». E ad un utente che le ha risposto «Siamo sotto choc», ha risposto: «Pure io». Lasciando intendere che non era a conoscenza dei motivi, ma anche che non l'ha presa molto bene.

La protesta dei telespettatori

Di solito nella parte finale del programma vengono trasmessi i fuori onda e in tanti si chiedono che fine hanno fatto i fuori onda di Belve e nel dettaglio quelli di Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti.

Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace — francesca fagnani (@francescafagnan) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 10:36

