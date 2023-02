Francesca Michielin preoccupa i fan: «Ho un rene sfigato». Due eventi annullati per il problema di salute

di Redazione web

Francesca Michielin preoccupa i fan con la sua assenza all'evento di Milano di Apple Music. La cantante si è dovuta fermare dopo il concerto di Trento a causa di un problema di salute che ha da tempo ma che l'ha costretta a dover fare dei controlli. La Michielin ha confessato ai suoi followers di avere un problema ad un rene che le ha impedito di andare avanti nei suoi impegni lavorativi.

Il messaggio ai follower

In un video pubblicato su Twitter e tra le storie Instagram ha spiegato cosa è successo: «Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po' ballerino, un po' sfigato e ieri dopo il concerto di Trento, che è stato bellissimo, ho finito tutta felice e contenta ma ho sentito che c'era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento. Questo è il motivo per cui sono dovuta rimanere qui e non sono potuta venire a Milano all'evento con Apple Music, io sono veramente mortificata, ma non era proprio possibile. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare. Sia oggi che domani devo stare qui per degli accertamenti, devo saltare anche Roma di domani, però lo recuperiamo presto, così come Milano».

Il supporto

Francesca non ha voluto specificare di che tipo di problema si tratti, ma non è sembrata preoccupata, anzi ha cercato di rassicurare i fan spiegando che tornerà in pista al più presto. Intanto sotto il suo post sono state decine le persone che le hanno fatto gli auguri e che le hanno dimostrato solidarietà e supporto.

grazie del supporto e della comprensione per questi due giorni ♥️ pic.twitter.com/MxhK84Iad4 — Francesca Michielin (@francescacheeks) February 27, 2023

