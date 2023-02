Funerali di Costanzo, delusione social per la scelta Mediaset su Maria De Filippi: «Imperdonabile». Cosa è successo

di Redazione web

Il funerale di Maurizio Costanzo è stato trasmesso in diretta sia sui canali Rai che su quelli Mediaset, ma gli utenti hanno notato un dettaglio che non è affatto piaciuto proprio su Canale 5, la rete a cui Costanzo ha sicuramente dato di più, soprattutto negli ultimi anni.

L'abbraccio con Berlusconi

In prima fila accanto a Maria De Filippi c'erano le persone a lei più care, come Raffaella Mennoia, autrice televisiva che sta accanto a lei in tutti i suoi programmi, il figlio Gabriele e Pier Silvio Berlusconi. Mentre l'amministratore delegato di Mediaset e la moglie di Maurizio Costanzo si stringevano in un caloroso e commovente abbraccio, Verissimo era in pubblicità e quel tenero momento è stato mandato in onda da Oggi è un altro giorno su Rai1.

La polemica

Questo dettaglio ha infastidito non poco i telespettatori Mediaset, visto che il momento era molto importante e sui social sono tante le persone che hanno sottolineato questa cosa. Un altro dettaglio che è stato notato però è la presenza in seconda fila di Sabrina Ferilli, carissima amica della De Filippi, che si trovava a Tokio ma che in occasione delle esequie ha preso un aereo ed è tornata a Roma per stare vicina a Maria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 12:20

