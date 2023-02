Costanzo, la delusione di Orietta Berti: «Mi fece rimanere male, poi capii...». L'episodio a Buona Domenica

di Redazione web

Storie Italiane ha ricordato Maurizio Costanzo con uno speciale e nel corso della trasmissione è intervenuta Orietta Berti, molto legata al giornalista, con il quale condusse diverse edizioni di Buona Domenica, lo show pomeridiano domenicale di Mediaset. La cantante riporta però un anneddoro confessando che alcune parole di Maurizio la fecero rimanere male.

L'Isola dei Famosi, «Alvin e Ilary Blasi non si sopportano più»: la (presunta) lite dietro le quinte

Gf Vip, guerra tra Pamela Prati e Carmen Russo dietro le quinte: il retroscena svelato da Giovanni Ciacci

Il ricordo

Orietta ricorda che dopo la prima edizione del programma insieme a Costanzo fu riconfermata per la seconda e alla fine della puntata, apprendendo la notizia, volle ringraziare Maurizio andando nel suo camerino: «Lui però mi rispose che non lo dovevo ringraziare, che non era necessario ringraziare nessuno perché la trasmissione era andata bene». La Berti a tal riguardo confessa: «Mi ci fece rimanere male, dico la verità, ma era il suo modo di fare i complimenti».

Buona Domenica

L'intento di Maurizio era quello di farle capire che il merito del rinnovo era tutto legato alla sua bravura e Orietta lo ha capito, come spiega a Storie Italiane, ma ha voluto sottolineare come lui non fosse uno che si prodigava molto in complimenti pur apprezzando molto il lavoro che svolgevano le persone intorno a lui e incoraggiandole a fare sempre del loro meglio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA