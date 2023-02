Maurizio Costanzo, la malattia: come è morto il giornalista icona della tv

di Redazione web

Maurizio Costanzo è morto all'età di 84 anni. A dare la notizia del decesso del giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore è stato il suo ufficio stampa non specificando le cause. La sua morte ha lasciato sgomenti dal momento che - come ha sottolineato anche Bruno Vespa in collegamento al Tg1 - fino a ieri è stato attivo dal punto di vista lavorativo. Ma le voci di un aggravamento delle sue condizioni di salute si rincorrevano tra gli addetti ai lavori già da qualche tempo.

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi disse: «Non so se avrò la forza di tenergli la mano quando morirà»

Barbara D'Urso, gelo con Maria De Filippi: ecco cosa ha detto durante Pomeriggio Cinque

Lino Banfi, la malattia della moglie Lucia Zagaria e l'ultima richiesta: «Voglio morire insieme a te»

Il ricovero in clinica

Costanzo era stato ricoverato al Paideia International Hospital di Roma e si trovava nella stessa stanza in cui era stato degente Mihajlovic prima di morire. Maurizio si è spento quindi nella clinica, pare fosse malato da tempo, ma le reali cause del decesso non sono ancora note.

La malattia

Da tempo pare che Maurizio soffrisse di diabete, secondo notizie pubblicate negli anni passati era una malattia contro la quale combatteva da anni e che Maria De Filippi, sua moglie, teneva sotto controllo, facendo anche molta attenzione alla dieta di Costanzo, noto come una persona molto ghiotta. In un'intervista a Che Tempo che Fa la De Filippi aveva spiegato che Maurizio era un grande amante del gelato e che nascondeva le caramelle per poterle mangiare lontano dal suo occhio vigile.

Maurizio Costanzo, le quattro mogli e i figli: da Flaminia Moranti e Marta Flavi a Maria De Filippi (con cui ha adottato Gabriele) https://t.co/0wh781R6pA — Leggo (@leggoit) February 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA