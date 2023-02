Costanzo, Sandra Milo confessa: «Non andrò al funerale di Maurizio, ho paura di svenire e rubare la scena»

di Alessia Strinati

Storie Italiane dedica uno speciale a Maurizio Costanzo dopo la sua morte, nel giorno dei suoi funerali. Nel corso della trasmissione interviene Sandra Milo che ammette di dover molto al giornalista che come racconta lei: «Fu l'unico che dopo 8 anni che mi fermai sul lavoro mi invitò nel suo show e mi coinvolse, spendendo buone parole per me».

Gf Vip, guerra tra Pamela Prati e Carmen Russo dietro le quinte: il retroscena svelato da Giovanni Ciacci

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo e Clotilde Esposito: il like sospetto accende il gossip

Il ricordo

La Milo ricorda con il sorriso sulla bocca Costanzo: «Molti non mi chiamavano, pensavano fossi sciocca, non avevo molto lavoto. Lui disse "guardate che Sandra è una intelligente" e spendendo belle parole per me mi permise di tornare a lavorare». L'attrice è stata più volte sua ospite nel Maurizio Costanzo Show e confessa di avero sentito poco prima della morte quando le propose di festeggiare il suo 90esimo compleanno (che cadrà a marzo) nel suo programma.

L'addio di Sandra

Poi Sandra non riesce a trattenere l'emozione e lancia un messaggio: «Maurizio, io non ci sarò oggi al tuo funerale, perché soffro di pressione bassa e quando provo forti emozioni svengo. Ecco non voglio sentirmi male e rubarti la scena in questo giorno, ma sappi che sono lì con te».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA