Selfie con Maria De Filippi e la bara di Costanzo, la rabbia di Sabrina Ferilli: «Se non t'hanno insegnato l'educazione...»

Selfie davanti alla bara? Sabrina Ferilli non ci sta e condanna il gesto, pubblicamente. L'attrice, tra le più care amiche di Maria De Filippi, si trovava a Tokyo quando ha appreso della morte di Maurizio Costanzo ed è subito rientrata a Roma. Ma quando hanno cominciato a circolare video e foto di due persone che, davanti alla bara di Costanzo nella camera ardente, hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi si è scatenato un vero e proprio putiferio. A condannare per prima il gesto via social è stata Selvaggia Lucarelli che ha repostato il video, scrivendo: «Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo». Ed ecco che sotto il post spunta il commento di Sabrina Ferilli: «Minimo..».

Se Maria De Filippi si è mostrata paziente e ha acconsentito alle foto dei fan in un momento così delicato, l'amica Ferilli si è scagliata contro di loro, dicendo: «Minimo...perché se a casa non t'hanno insegnato l'educazione…non credo te la possa insegnare io…ma ti farei capire che non si fa».

Sabrina non è stata l'unica a condannare quella richiesta fuori luogo. Anche Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro le foto chieste a Maria. Prima ha commentato il post della Lucarelli: «Non bisogna nascondergli la faccia ma ingrandirla e farla riconoscere a più persone possibili. Ha violentato il dolore». Poi, Rita ha postato un tweet con la foto dell’uomo che ha chiesto un selfie: «Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre».

